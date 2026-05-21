Hoch Zeno ist dafür verantwortlich, dass es ab Freitag immer sonniger und heißer wird. Es liegt am Freitag noch über Frankreich und verlagert sich dann immer mehr nach Osteuropa. Da sich ein Hoch auf der Nordhalbkugel der Erde im Uhrzeigersinn dreht, und wir immer mehr auf die Westseite des Hochs gelangen, schaufelt es vom Mittelmeerraum immer trockenere und warme, später sogar heiße Luft zu uns. Dem Zweibrücker Turnerjahrmarkt steht also durchweg perfektes Wetter bevor, auch die Freibäder der Region dürfen sich auf den ersten großen Zulauf freuen.

Der Freitag startet bei zehn Grad und wolkenfreiem Himmel. Ein leichter bis mäßiger Ost- bis Nordostwind lässt auch tagsüber die Sonne ausgiebig, nämlich 15 Stunden, scheinen. Bis zum Nachmittag steigt die Temperaturanzeige auf 26 Grad. Ebenso sonnig präsentiert sich der Samstag bei Sonne pur und einem leichten nordöstlichen Wind. Morgens starten wir bei zwölf Grad, nachmittags wird es mit 29 Grad sehr warm. Der Pfingstsonntag tut es seinem Vortag gleich. Hoch Zeno versorgt uns weiterhin von früh bis spät mit viel Sonnenschein. Der Wind kommt dabei mäßig aus nordöstlicher Richtung und bringt zwölf Grad am Morgen. Am Nachmittag wird mit 31 Grad der erste heiße Tag des Jahres 2026 erwartet. Am Pfingstmontag hält das sonnige Wetter durchweg an, ebenso wie der mäßige nordöstliche Wind. Mit 16 Grad am Morgen starten wir milder, am Nachmittag wird es 31 Grad heiß. Auch nach Pfingsten hält voraussichtlich das hochsommerliche Wetter noch einige Tage an.