Der 20. März bescherte Zweibrücken mit elf Sonnenstunden und 17,4 Grad einen milden kalendarischen Frühlingsbeginn. Dazu war die Luft trocken. Wie geht es nun weiter?

Sowohl der Montag als auch der Dienstag werden noch von Hoch Max bestimmt, das sich von Russland über Mitteleuropa bis an den Atlantik erstreckt. Hoch Max bringt an beiden Tagen viel Sonne und lediglich an den Nachmittagen einige Quellwolken. Es sind täglich neun Stunden Sonnenschein zu erwarten, wobei ein leichter, am Dienstag auch mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung weht. Morgens ist es bei 0 Grad kalt mit Bodenfrost, tagsüber werden 16 bis 17 Grad erreicht.

Ab Mittwoch ändert sich die Wetterlage markant. Tiefdruckgebiete aus West- und Nordwesteuropa ziehen über die Region hinweg und haben deutlich feuchtere und kühlere Luft im Gepäck. Bis einschließlich Sonntag bleibt es wechselhaft bei vielen Wolken und nur wenigen sonnigen Momenten. Immer wieder wird es regnen, teils fällt auch Graupel oder die eine oder andere Schneeflocke – auch kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen pendeln morgens zwischen 0 und 5 Grad – bei klaren Nächten ist überfrierende Nässe möglich –, tagsüber bleibt es mit 7 bis 9 Grad deutlich kühler als noch zu Beginn der Woche. Der Wind weht leicht, zeitweise mäßig aus West bis Nordwest.