Mit einer Monatsmitteltemperatur von vier Grad war es im Dezember deutlich zu warm. Eine Gesamtniederschlagsmenge von 102,8 Litern Regen pro Quadratmeter sorgte dafür, dass der Monat als etwas zu nass geführt wird. 27 Sonnenstunden waren für den letzten Monat des Jahres dagegen deutlich zu wenig.

Tief Undine brachte am Morgen des 1. Dezembers eine zwei Zentimeter hohe Schneeüberraschung. Bei 2 Grad am Tag blieben am Abend nur noch Schneereste übrig. Am 2. Dezember fiel abends ein bisschen Schnee. Am Abend des 3. wurde es bei 3 Grad richtig regnerisch. Auch der 4. Dezember brachte keine einzige Minute Sonnenschein, zumindest blieb es bei 6,1 Grad trocken. Die Sonne kam erst am 5. Dezember für 3,7 Stunden hervor. Vom 6. bis einschließlich 10. Dezember überwogen die Wolken, es gab aber nur wenig Regen und Schneeregen.

Nachtfrost bis minus 2,3 Grad wurde am 10. Dezember gemessen, höher als die 4,2 Grad am 8. Dezember stieg das Thermometer nicht. Tief Andira brachte bei minus 2,7 Grad am 11. in den Frühstunden etwas gefrierenden Niesel. Die mittlere Monatsdekade blieb mit Nachttemperaturen zwischen 0,1 und 6,7 Grad frostfrei, tagsüber wurden bis zu 14 Grad am 19. erreicht. Es war insgesamt wechselhaft, wobei es vom 16. bis zum 18. trocken blieb und sich die Sonne mit bis zu 6,1 Stunden am 18. zeigte.

Tief Greta ließ es vom 21. bis 24. mit 43,4 Litern ergiebig regnen. Dabei war es selbst nachts mit bis zu 9,8 Grad am 22. sehr mild. Tagsüber wurden Höchstwerte bis 12,9 Grad am 22. erreicht. Markant war der Temperaturrückgang an Heiligabend. Um 14 Uhr war es noch 8 Grad mild, bis 18 Uhr sank die Temperatur auf 2 Grad ab und es gab Schneeregen. In den höheren Lagen Zweibrückens bildete sich pünktlich zur Bescherung bei 0 Grad eine ein bis zwei Zentimeter hohe Schneedecke.

An Weihnachten war es morgens frostig und auch tagsüber bei 2 bis 4 Grad eher kalt. Dazu gab es einzelne Schneeschauer, welche vorübergehend für eine leicht winterliche Landschaft sorgten. Tief Hermine sorgte ab dem 27. bis zum Monatsende wieder für viel Niederschlag, teils als Regen, teils als Schnee. Eine weiße Überraschung gab es mit Tief Julia am Monatsletzten, als morgens zwei Zentimeter Schnee fielen. In der Nacht zu Neujahr war es trocken bei 2 Grad.

Der Dezember 2019 war mit einer Monatsmitteltemperatur von 4,2 Grad deutlich zu warm. Mit 140,9 Litern Niederschlag deutlich zu nass und Sonne schien mit 65,8 Stunden zu viel. Markanter Regen sorgte für Hochwasser in der Region. Am 17. Dezember war es mit 15,9 Grad so warm wie noch nie in einem Dezember.