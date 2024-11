Die Innenstadt war am Donnerstag voller Menschen wie sonst nur am Stadtfest. Für die Veranstalter und die Besucher war Halloween am Donnerstag wieder ein voller Erfolg.

Viele Besucher in der Fußgängerzone waren schon ein wenig seltsam. Meist in schwarz oder anderen dunklen Farben gekleidet, mit riesigen Klauen ausgestattet oder großen, aufgeschminkten Wunden im Gesicht, verkleidet als Monster, Zombie, Hexe, Horrorbraut, Monster, Fledermaus oder Charakteren aus Horrorfilmen.

Auf dem Schlossplatz hatten ab 14 Uhr viele Stände von Gastronomen und Vereinen geöffnet, die Essen und Trinken, Kürbisschnitzen und Kürbissuppe, Stockbrotgrillen und bunte, blinkende Plastikstäbe oder leuchtende Luftballons anboten oder bei denen die Kinder Karussell fahren konnten. Um 16 Uhr startete vor dem Schloss die Gruselmodenschau von Gemeinsamhandel und Stadtmarketing mit 26 Kindern. In der Fußgängerzone warteten lange Schlangen von Kindern vor den Geschäften, um Süßigkeiten zu bekommen. Die komplette Addams Family ließ sich in der Mühlstraße mit Publikum fotografieren, viele Geschäfte hatten für Horror-Dekorationen gesorgt.

Nils Selke als unsichtbarer Mann gewinnt den Kostümwettbewerb auf dem ersten Platz. Im Hintergrund: Rosenkönigin Dilara und die Beigeordnete Christina Rauch. Foto: Moschel

Ein Höhepunkt war der jährliche Kostümwettbewerb. Den ersten Preis, Eintrittskarten für den Holidaypark, gewann Nils Selke mit seinem Kostüm als Unsichtbarer. Der junge Mittelbacher hat bereits in den Vorjahren mit seinen fantasievollen Kostümen überzeugt und Preise gewonnen. Den zweiten Platz, ein Gutschein für das Karthaus im Wert von 50 Euro, gewann Milan Paul. Den dritten Platz gewann Helena, deren Nachname die Familie nicht genannt haben möchte. Sie freute sich über ein Buch von Thalia. Zombie Noel Noll bekam den Sonderpreis, einen Gutschein über 30 Euro von Spielwaren Cleemann. Und erstmals entschied sich die vierköpfige Jury aus Rosenkönigin Dilara, der Beigeordneten Christina Rauch, Antonio Cipolla vom Gemeinsamhandel und Sandra Cleemann als Gemeinsamhandel-Vorsitzende, einen weiteren Sonderpreis zu vergeben. Einen Gutschein über 20 Euro bei Spielwaren Cleemann erhielt der jüngste Teilnehmer am Wettbewerb, der als Krümelmonster verkleidet war, bei der Preisverleihung am Gruselbrunnen auf dem Hallplatz allerdings in seinem Kinderwagen eingeschlafen war, sodass seine Mutter den Preis abholte. 26 Kinder hatten am Wettbewerb um das schönste Halloween-Kostüm teilgenommen, genauso viele wie im vergangenen Jahr.

Viele Kinder hatten sich extra verkleidet. Foto: Moschel Nils Selke als unsichtbarer Mann gewinnt den Kostümwettbewerb auf dem ersten Platz. Im Hintergrund: Rosenkönigin Dilara und die Beigeordnete Christina Rauch. Foto: Moschel Milan Paul wurde Zweiter beim Kostümwettbewerb. Foto: Moschel Ein weißer Horror-Hase auf dem Hallplatz. Foto: Moschel Am Hallplatz wurden die Sieger des Kostümwettbewerbs geehrt. Foto: Moschel In den Geschäften bekamen die Kinder Süßigkeiten. Foto: Moschel

„Die Kinder-Grusel-Kostüm-Show war klasse. Wir hatten ganz, ganz tolle Kostüme, und die Jury hatte es sehr schwer, sich zu entscheiden“, sagte Citymanagerin Petra Stricker, die als Hexe die Preisverleihung auf dem Brunnen am Hallplatz moderierte. Abgeschlossen wurde das Spektakel mit einem Brunnenfeuerwerk.