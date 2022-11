Drei Jahre Bauzeit. Bombenfund. Wasserschaden. Lieferschwierigkeiten. Fehlende Handwerker. Alles vergessen: Die neue Kita an der Festhalle ist fertig. Sie ist toll geworden.

Zweibrückens Oberbürgermeister (OB) Marold Wosnitza wollte am Mittwochmittag gar nicht mehr über die Probleme beim Bau reden. Dafür war er viel zu begeistert: „Absolut genial“ sei der neue Kindergarten in der Gabelsbergerstraße – „ein fantastischer, rundum schöner Kindergarten, mit all dem, was man sich wünschen kann“. Wobei ihm nicht nur die Innenräume mit viel Platz für die Kinder und die derzeit zwölf Erzieherinnen um Leiterin Martina Kiefaber gefiel, sondern auch der Spielplatz, der zwischen Festhalle und Gestüt in Richtung Allee liegt. Der greift das Thema Pferd auf, etwa indem Abgrenzungen an Hindernisse beim Springreiten erinnern. „Unfassbar schön“, fand der OB den Spielplatz, und er war besonders begeistert von der Bobbycar-Rennbahn.

Neue Leiterin kommt aus Knopp-Labach

Am Mittwochnachmittag war Kennenlerntag. Ab Dezember gehen die ersten 23 Kinder in die neue Kindertagesstätte, bereits aufgeteilt auf vier Gruppen. Nach und nach kommen Kinder hinzu. Im Februar sollen es 50 sein, im Mai 80, wie die neue Leiterin Martina Kiefaber erläuterte. Sie kommt aus Knopp-Labach, war vorher in Landstuhl und hat auch schon in Rodalben einen Kindergarten geleitet. Ihre Stellvertreterin Nadine Steinmann-Kipper kommt von der Zweibrücker Kita Abenteuerland. Sie sei schon aufgeregt, gab die neue Leiterin zu, die ebenfalls begeistert war von den neuen Räumen. Die werden manche Kinder nur kurz genießen können, weil sie nächstes Jahr bereits in die Grundschule kommen. Unter den neuen Kindern sind alle Altersstufen, auch Vorschulkinder. Denn wenn nächsten Sommer keine Kinder die Kita verlassen würden, könne sie ein Jahr lang keine neuen Kinder aufnehmen, erläuterte Jugendamtsleiter Jörn Klein.

Das Erzieherinnen-Team. Foto: Moschel Der Spielplatz greift das Thema Pferd auf, etwa indem Abgrenzungen an Hindernisse beim Springreiten erinnern. Foto: Moschel Die neue Leiterin Martina Kiefaber. Foto: Moschel Bei der offiziellen Schlüsselübergabe am Mittwochnachmittag. Foto: Thomas Büffel Ein Blick in den Turnraum. Foto: Moschel Die Sanitärräume. Foto: Moschel Ein Gruppenraum. Foto: Moschel Platz für den Mittagsschlaf. Foto: Moschel Die Garderobe. Foto: Moschel Die großen Fenster lassen viel Licht rein. Foto: Moschel Foto 1 von 10

5,25 Millionen Euro hat der neue Kindergarten gekostet. Das sind die reinen Baukosten, ohne die Einrichtung. Ziehe man davon die unerwarteten Mehrkosten wegen des Bombenfunds, des Wasserschadens und der nachträglich eingebauten Lüftungsanlage ab, liege man bei 4,35 Millionen Euro. Das sei der Rahmen dessen, „was wir uns vorgestellt hatten“, zeigte sich Rudolf Hartmann zufrieden. Der Abteilungsleiter Hochbau im Bauamt gab zu bedenken, dass mittlerweile viele Bauvorhaben um ein Drittel bis um die Hälfte teurer würden.

Bau hatte vor drei Jahren begonnen

Der Bau hatte im Herbst 2019 begonnen und sollte zunächst Ende 2020 und dann im August 2021 fertig sein. Es gab aber immer wieder Verzögerungen, die längste durch einen geplatzten Wasserschlauch. Das führte dazu, dass der Boden neu verlegt werden musste und die Räume lange trocknen mussten. Bei Baubeginn wurde eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, und zwischendurch gab es Lieferschwierigkeiten und Ausschreibungen, auf die sich keine Firmen meldeten.