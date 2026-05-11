Der Riedelberger Gemeinderat hat seinen neuen Haushalt beschlossen. Im Großen und Ganzen steht es um die Dorffinanzen gar nicht mal so schlecht.

In 2026 macht Riedelberg finanziell gesehen etwas Verlust. Ein Minus von 33.000 Euro stehen im Haushalt. Dafür macht das kleine Dorf an der französischen Grenze im kommenden Jahr aller Voraussicht nach ein Plus von 4000 Euro. Enorm sind die Investitionen. In 2026 plant die Gemeinde Investitionsausgaben von rund 926.000 Euro, kommendes Jahr kommen noch mal 520.000 Euro hinzu. Viel Geld wird in den Kita-Anbau gesteckt. Der soll noch in diesem Jahr beginnen. 2026 nimmt das Dorf keinen Kredit auf, kommendes Jahr sind maximal 61.900 Kredit erlaubt.

In Riedelberg werden nicht nur Einnahmen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Einkommenssteuer generiert. Ein Teil seiner Einkünfte bekommt die Gemeinde von den Betreibern der Windräder auf der Riedelberger Höhe. Nicht nur Riedelberg profitiert finanziell davon, sondern auch die umliegenden Ortschaften – zum Beispiel Großsteinhausen. Wie viel Geld die Windradbetreiber auszahlen, hängt auch von der Menge des erzeugten Stromes ab.