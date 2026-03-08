Tetiana Metsler findet, mancher Vierbeiner in Zweibrücken könnte eine professionelle Verschönerung gebrauchen. Jetzt hat sie ihren Hundesalon „Fellzauber“ eröffnet.

Einen Hundesalon namens „Fellzauber“ hat Tetiana Metsler in der Hofenfelsstraße 241 in Zweibrücken eröffnet. Dass die aus der Ukraine stammende Frau mit ihren Kindern überhaupt in der Rosenstadt gelandet ist, nachdem sie das kriegsgebeutelte Land verlassen hatten, ist eine Geschichte für sich. Rosen und Rosse haben eine große Rolle gespielt, und neben diesen beiden traditionellen Aushängeschildern möchte sie in Zukunft auch gut aussehende Hunde als Symbole für Zweibrücken wissen.

„Ich hatte schon immer zwei oder drei Hunde. Ich bin gelernte Buchhalterin, habe in der Ukraine damit mein Geld verdient und die Hundepflege nur als Hobby betrieben“,erzählt die 50-Jährige. Sie stammt aus der Großstadt Dnipro, die in ihrer Heimat rund 80 Kilometer vom derzeitigen Frontverlauf entfernt ist. Dort hat Metsler 2019 neben ihrem Beruf eine eineinhalbjährige Ausbildung zur Hundepflege gestartet und abgeschlossen. 2022 schließlich hat sie sich mit ihren beiden Kindern, einer Tochter und einem Sohn, entschieden, die Ukraine zusammen mit den beiden Familienhunden zu verlassen und vor dem Krieg in ihrer Heimat zu fliehen. „Wir sind durch Polen gefahren, durch Tschechien, mit dem Ziel Deutschland. Wir wussten nicht, wohin wir wollen, und alle Städte auf unserer Route waren schon voller ukrainischer Flüchtlinge. Dann habe ich gegoogelt und Zweibrücken gefunden. Da stand, es gibt einen schönen Rosengarten und Pferde. Das hat mir gefallen, also sind wir im Auto nach Zweibrücken gefahren“, erinnert sich Tetiana Metsler. Denn schon damals war ihre heute 25-jährige Tochter Reiterin. Somit gaben die Zweibrücker Rosse mit den Ausschlag, sich in Zweibrücken niederzulassen.

„Ich liebe Zweibrücken“

„Ich habe die Entscheidung für Zweibrücken keinen einzigen Tag bereut. Ich liebe Zweibrücken, und Zweibrücken liebt mich“, sagt die 50-Jährige, die in wenigen Tagen Geburtstag hat, voller Überzeugung. Seit 14 Jahren ist sie alleinerziehende Mutter. Der 18-jährige Sohn ist bereits ausgezogen, ihre Tochter macht eine Ausbildung und wohnt noch bei Tetiana Metsler auf dem Kreuzberg.

Die Entscheidung, in Deutschland nicht mehr als Buchhalterin zu arbeiten, fiel Tetiana Metsler nicht schwer. „Meine deutsche Freundin hat mir empfohlen, mich mit dem Hundesalon selbstständig zu machen. Sie hat mich unterstützt“, erzählt die Ukrainerin. Mit der Eröffnung des eigenen Hundesalons in einem ehemaligen Versicherungsbüro in der Hofenfelsstraße in Niederauerbach hat sie sich nicht nur einen Traum erfüllt und sich selbst ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk gemacht. Sie verbindet damit auch große Ziele. „Zweibrücken ist bekannt als Stadt der Rosen und Rosse. Jetzt soll es auch bekannt werden für gepflegte Hunde“, meint sie. Denn auf ihren Gassigängen durch die Herzogstadt sei ihr immer wieder aufgefallen, dass viele Hunde in der Stadt eher ungepflegt seien. Daran will sie etwas ändern.

Vielleicht bald schon mit Angestellten?

Bereits zur Eröffnung am 2. März war ihr Terminkalender gut gefüllt. „Die Stadt braucht einen Hundesalon und viele Hunde einen Haarschnitt“, ist sie überzeugt. Dabei kann sie ihrer Leidenschaft, die ursprünglich aus Notwendigkeit im Privaten und aus ihrem Hobby entstanden ist, freien Lauf lassen. Zunächst führt sie ihren Hundesalon „Fellzauber“ allein, Tetiana Metsler schließt aber nicht aus, bei entsprechender Resonanz Angestellte einzustellen, die sie unterstützen. „Ich darf träumen“, sagt sie.