Wie sieht Zweibrücken im Jahr 2030 aus? Das haben wir die Sprecher der Stadtratsfraktionen gefragt und sie um Antworten gebeten.

SPD

Zweibrücken ist immer noch eine lebens- und liebenswerte Stadt, in der es sich gut leben und arbeiten lässt – mit vielen Einrichtungen, die man in anderen Städten vergleichbarer Größe vergeblich sucht. Für große Projekte wie die Parkbrauerei, die Weiße Kaserne und das ehemalige Evangelische Krankenhaus sind Lösungen gefunden worden.

CDU

Wir blicken mutig und zuversichtlich in die Zukunft. 2030 freuen wir uns über die Wirtschaftskraft der Stadt durch Outlet-Erweiterung, Beseitigung von Leerständen wie am Steitzhof und die Entwicklung des Geländes „Truppacher Höhe“. Der neugestaltete Exe, eine engere Verzahnung mit der Hochschule und ein ausgebautes gastronomisches Angebot machen die Innenstadt stark.

Grüne

Die Digitalisierung der Verwaltung ist umgesetzt; alle Vorgänge laufen papierlos ab und Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern können persönlich wie auch online eingebracht werden. Die Mediothek am Alexandersplatz hat sich zum zentralen Anlaufpunkt der Oberstadt entwickelt; dazu trägt die gute Erreichbarkeit über den davor gelegenen Mobilitätsknoten bei.

AfD

Wenn keine Gegenmaßnahmen erfolgen, kommt es zum Verlust der werteschaffenden Industrie. Positiv sollte die Zusammenarbeit der Verwaltung mit Hochschule und Start-ups sein, sowie der Ausbau eines eigenständigen Zweckverbandes Flughafen.

FDP

Die Wirtschaft hat sich wieder stabilisiert und prosperiert. Neue Unternehmen haben sich angesiedelt und die Innenstadt ist ein Ort mit einer hohen Verweilqualität. Die Verkehrsinfrastruktur hat sich mit Blick auf alle Verkehrsträger neu aufgestellt. Der Haushalt der Stadt hat sich weiter positiv entwickelt. Die Vororte sind immer noch ein bedeutsamer Ort des Zweibrücker Lebens.

FWG

Attraktive Innenstadt mit guten Einkaufsmöglichkeiten und einer belebten Außengastronomie. Ansiedlung eines Elektronik-Großhändlers. Junge Leute gehen gerne nach 20 Uhr in die Innenstadt. Idealerweise ist Zweibrücken eine friedliche lebenswerte Kleinstadt mit einem ausreichenden Jobangebot. Die Naturverbundenheit als Ausläufer des Pfälzerwaldes sollte deutlich erkennbar sein.

Info

Diese und weitere Fragen haben wir an Stéphane Moulin (SPD), Pascal Dahler (CDU), Norbert Pohlmann (Grüne), Kurt Dettweiler (FWG), Harald Benoit (AfD), Anne Oberle (FDP) und Aaron Schmidt (Partei) geschickt mit der Bitte, sie alleine oder nach Rücksprache mit Parteikollegen zu beantworten. Fünf der sieben führen bei der anstehenden Wahl ihre Liste an. Anne Oberle kandidiert bei der FDP auf Platz 2 hinter Erika Watson. Norbert Pohlmann steht bei den Grünen auf Platz 2 hinter Julia Igel. Wir veröffentlichen die Antworten in der Reihenfolge, wie die Listen auf dem Wahlzettel zu finden sind.

Wir hatten unsere Anfrage am Montagmittag, 27. Mai, verschickt mit der Bitte um Antwort bis Donnerstag, 30. Mai. Die Antworten sollten höchstens zehn Zeitungszeilen lang sein. Sechs der sieben Parteien haben trotz der Kürze der Zeit geantwortet, von der Partei Die Partei kam keine Antwort.

Anne Oberle und Aaron Schmidt sind keine Fraktionssprecher, da ihre Parteien nur je einen Sitz im Stadtrat haben und sie somit keine Fraktionen bilden. Die FWG ist ein Verein, keine Partei. Wegen der besseren Lesbarkeit schreiben wir dennoch öfter nur von Fraktionssprechern und Parteien, ohne dies jedes Mal genauer auszuführen.