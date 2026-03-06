Manchmal ist es gar nicht so einfach, in Zweibrücken sonntags frische Brötchen oder Kuchen aufzutreiben. Eine neue Geschäftsansiedlung an der A8 könnte Abhilfe schaffen.

Die neue Bäckereifiliale mit Café in der Nähe des Zweibrücker Kinos soll gegen Mitte bis Ende Juni eröffnet werden. „Wenn die behördlichen Formalitäten geschafft sind, möchten wir Anfang April mit den Bauarbeiten beginnen“, sagt Rolf Landry, Geschäftsführer der Barbarossa-Bäckerei. Das Unternehmen aus Kaiserslautern bezieht die Räume des ehemaligen Post-Zustellstützpunkts an der Gottlieb-Daimler-Straße. Seit dem Umzug der Deutschen Post im Herbst 2024 in einen Neubau am Güterbahnhof stand die Liegenschaft im Gewerbegebiet neben Burger King und dem Mercedes-Autohaus Reinhard leer. Das Anwesen gehört der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewobau; jetzt hat deren Geschäftsführer Jörg Eschmann mit Barbarossa einen auf zehn Jahre angelegten Mietvertrag abgeschlossen. Das Lauterer Unternehmen spricht von einer Investition im Umfang von knapp 400.000 Euro.

Barbarossa-Geschäftsführer Rolf Landry (links) und Gewobau-Chef Jörg Eschmann vor einer Planskizze der neuen Bäckereifiliale. Foto: Gerhard Müller

„In den vergangenen Monaten hatten wir Anfragen von verschiedenen Interessenten“, berichtet Eschmann. „Aber fast alle wollten das Gebäude bloß als Lagerfläche nutzen. Was für einen ehemaligen Logistikstandort ja auch kein Wunder ist.“ Als Lagerraum wäre der Gewobau die Liegenschaft aber zu schade gewesen. Nun freut sich Eschmann, dass man mit einer Bäckerei nebst Café, Außenterrasse und kleiner Kinder-Spielecke „einen echten Mehrwert für die Zweibrücker“ habe an Land ziehen können. Nicht zuletzt, weil hier auch sonntags geöffnet wird.

Kundschaft von der Autobahn

Barbarossa-Chef Rolf Landry hat es die exponierte Lage an der A8 angetan. „Wir stellen dort einen großen Werbe-Pylon auf, damit wir auch die vorbeifahrende Kundschaft von der Autobahn ansprechen können.“ Geplant sei eine Verkaufseinrichtung mit Cafébetrieb mit etwa 70 Sitzgelegenheiten im Innen- und 30 bis 40 Plätzen im Außenbereich. Die derzeit noch abweisend wirkende Fassade des Gebäudes soll aufgebrochen und mit einer Glasfront einladend gestaltet werden. Ein Vorteil des einstigen Logistikstandorts seien die zahlreichen Parkplätze vor Ort.

Aushilfskräfte mit eingerechnet, will Barbarossa am Standort nach Landrys Worten 20 bis 25 Arbeitsplätze schaffen. Einmal am Tag sollen Brot und Kuchen aus der Lauterer Zentrale angeliefert werden; kleinere Backwaren wie Weck und Brezeln kommen direkt an Ort und Stelle aus dem Ofen. In der Filiale werden auch die Brötchen belegt. Landry sagt, das ehemalige Postzentrum biete hinreichend Platz, um in den rückwärtigen Räumen Sitzmöbel auch für andere südwest- und saarpfälzische Filialen vorrätig zu halten.

Kein interner Wettbewerb mit Filiale Ernstweiler

In der Region betreibt die Barbarossa-Bäckerei knapp 70 Filialen mit zusammen 800 Mitarbeitern. Dass die Kette sich durch ihre neue Niederlassung an der Gottlieb-Daimler-Straße womöglich selbst Konkurrenz machen könnte – immerhin gibt es ja schon im nahen Ernstweiler eine etwas kleinere Verkaufsstelle –, befürchtet Rolf Landry nicht. „Jeder dieser beiden Standorte wird seine eigene Kundenfrequenz haben.“