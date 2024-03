Zwei Wochen lang haben die Zweibrücker Busfahrer gestreikt. Wir haben uns nach Schulschluss beim Hofenfels-Gymnasium umgehört, wie Schüler und Eltern damit umgegangen sind.

Der Streik endet am 24. März, ab Montag fahren die Stadtbusse wieder wie gewohnt. Die Busse von Zweibrücken in die umliegenden Dörfer und die Linie R7 nach Homburg waren vom Streik nicht betroffen.

Elena Schwab Foto: Thomas Fuessler

„Wir holen unsere Kinder immer von der Schule ab, sie fahren nie Bus“, sagt Elena Schwab aus Zweibrücken. Morgens und mittags sind die Busse voll, die Fahrten stressig. „Ich verstehe die Busfahrer aber auf jeden Fall, dass sie streiken. Ich würde sagen: weiter so.“ Die Forderungen nach mehr Gehalt kann Schwab nachvollziehen, gerne kann der Streik für die Zweibrückerin noch länger dauern, bis die Forderungen der Fahrer erfüllt werden. „Ich helfe auch noch meinen Nachbarn, die fahren normalerweise mit dem Bus, dann nehme ich die einfach mit dem Auto mit.“

Bernd Heßler Foto: Thomas Fuessler

Bernd Heßler kann Streiks grundsätzlich nachvollziehen. „Das ist ein legitimes Verfahren, denn die Arbeitgeber sind ja auch nicht immer bereit, wenn es ihnen gut geht, mal was vom Kuchen abzugeben“, so der Zweibrücker. Er selbst bezeichnet seine Situation als glücklich. „Ich bin Rentner, bin nicht auf den Bus angewiesen und kann aufs Auto ausweichen.“ Dennoch: Für die Mitarbeiter aber auch für die vom Streik betroffenen Fahrgäste zeigt Heßler Verständnis.

Hildegard Neininger Foto: Thomas Fuessler

„Ich bin sehr davon betroffen“, sagt Hildegard Neininger. „Unsere Enkelin geht hier aufs Hofenfels-Gymnasium, dann fahren die Busse nicht, und wenn die Eltern arbeiten müssen, ist das schlecht. Dann springen wir ein.“ Ein weiteres Ärgernis: Einmal ist der Bus gefahren, war jedoch so überfüllt, dass Neiningers Enkelin an der Haltestelle stehengelassen worden sei. „Wir finden so etwas völlig verantwortungslos.“ Um die Mittagszeit sind die Großeltern nun immer auf Abruf, ob der Bus fährt oder nicht, ob er voll ist oder die Enkelin noch einen Platz darin gefunden hat. „Und Sie sehen ja, was hier los ist“, sagt sie und deutet auf den rappelvollen Schwimmbadparkplatz. „Das ist für uns mehr als ärgerlich.“

Maximilian Sandmeier Foto: Thomas Fuessler

Direkt vom Busstreik betroffen ist Maximilan Sandmeier, Siebtklässler am Hofenfels. „Mein Vater ist krankheitsbedingt zuhause, sonst könnte er mich derzeit nicht fahren.“ Dann müsste der Schüler jeden Tag schauen, wie er von Mittelbach ins Hofenfels-Gymnasium kommt, weil die Busfahrer streiken. „Das ist sehr nervig“, sagt der Siebtklässler. „Ich könnte zwar auch mit dem Fahrrad fahren, aber das sind elf Kilometer.“ Die Streiks führen auch zu mehr Verkehr auf dem Schwimmbad-Parkplatz. Und wenn der Bus fährt, dann finde er bis zum Busbahnhof oft keinen Sitzplatz und stehe dicht gedrängt mit anderen Schülern im Schulbus, erzählt Maximilian Sandmeier. Und dann gebe es noch Busfahrer, die Kinder, wenn sie aus Versehen in den falschen Bus steigen, irgendwo im Nirgendwo aussteigen lassen.

Felix Wolter Foto: Thomas Fuessler

„Für die Busbesatzung ist das gut, dass die auch mal etwas mehr Geld bekommen“, sagt Felix Wolter aus Pirmasens. Gleichzeitig hat Wolter Verständnis für die vom Streik betroffenen Fahrgäste. Er selbst fährt keinen Bus, ist stückweise aber dennoch vom Streik betroffen. Regelmäßig nimmt er dieser Tage Stephanie Wecker aus Thaleischweiler mit dem Auto mit. Sie sei vom Streik stark betroffen, sagt sie: „Wir fahren hauptsächlich mit Bus und Bahn, weil wir kein Auto haben.“ Viele Termine bei Ärzten in Homburg stehen im Kalender der Thaleischweilerin, durch den Streik mussten manche Termine schon abgesagt werden – umso ärgerlicher, wenn man lange auf den Termin warten musste. „Auf den einen haben wir jetzt ein halbes Jahr gewartet und mussten ihn absagen, weil die Bahn nicht gefahren ist.“