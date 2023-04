Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt bereitet sich in den Kindergärten und Schulen auf den nächsten Corona-Herbst vor. Ziel ist laut Bürgermeister Christian Gauf ein möglichst normaler Betrieb. Jugendamtsleiter Jörg Klein berichtet, was in diesem Herbst anders sein wird als vor einem Jahr.

Die Kindergärten sind für die Kinder ganz normal geöffnet, sagt Klein. Einige Einschränkungen bleiben allerdings, beispielsweise dürften Eltern noch nicht die Kindergärten