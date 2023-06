Für Seehundweibchen Lore im Saarbrücker Zoo war es die allererste Geburt: Anfang Juni hat die sechsjährige Wasserdame einem putzigen Baby das Leben geschenkt. Wie der Zoo mitteilte, ist die Geburt ohne Probleme verlaufen. Wie bei Seehunden üblich, fand sie an Land statt. Die Zoo-Tierärztinnen sagen, das neugeborene Seehundmädchen sei kräftig und prima in Form. Schon gleich nach der Geburt können Seehunde schwimmen; so ist es auch beim Saarbrücker Nachwuchs. Sechs Wochen lang wird das Junge nun von Lore mit reichhaltiger Muttermilch gesäugt. Wer zuschauen möchte, wie das Kleine die Welt erkundet, kann dies zum Beispiel bei der Seehundfütterung im Zoo tun, die täglich außer donnerstags um 15 Uhr stattfindet. Der Saarbrücker Zoo beherbergt rund 1000 Tiere aus mehr als 100 Arten.