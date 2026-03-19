Bei John Deere in Zweibrücken wurde der Betriebsrat neu gewählt. Nun hat das Gremium einen neuen Vorsitzenden. Bei Siempelkamp bleibt die Betriebsratsspitze unverändert.

Im Landmaschinenwerk von John Deere in Zweibrücken gibt es einen Wechsel an der Spitze des Betriebsrats. Die in einer Personenwahl neu gewählte 15-köpfige Arbeitnehmervertretung wird ab sofort von Marc Möller geführt, dem bisherigen Stellvertreter von Markus Weber. Letzterer hatte seit 2024 den Vorsitz inne; nun übernimmt Weber wieder den Stellvertreterposten, den er bereits von 2016 bis 2024 bekleidet hatte. Die Wahlbeteiligung unter den 1000 Mitarbeitern wird mit 78 Prozent angegeben.

In seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch wählte das Gremium einstimmig Marc Möller zum neuen Vorsitzenden.

Klaus Fuhrmann bleibt Betriebsratsvorsitzender bei Siempelkamp. Foto: Gerhard Müller

Auch bei Siempelkamp, früher unter dem Namen Pallmann bekannt, hat sich am Mittwoch ein neu gewählter Betriebsrat konstituiert. Das Traditionsunternehmen mit 285 Mitarbeitern stellt Maschinen und Mahlmühlen für die Zerkleinerung und Aufbereitung unterschiedlicher Materialien her. Klaus Fuhrmann, Betriebsratsvorsitzender seit 2021, wurde in seinem Amt bestätigt. Das neunköpfige Gremium wurde in einer Personenwahl aus einer gemeinsamen Kandidatenliste für die vier Jahre von 2026 bis 2030 gewählt.