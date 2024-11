Auch im 1. Kongressbezirk Virginia, dem Wahlkreis von Zweibrückens US-Partnerstadt Yorktown, hat der Republikaner Donald Trump die meisten Stimmen bei der US-Präsidentschaftswahl erhalten. Trump brachte es dort auf 20.130 Stimmen (52,2 Prozent) vor seiner demokratischen Mitbewerberin Kamala Harris (17.768 Stimmen/46 Prozent). Die übrigen Kandidaten Chase R. Oliver (Libertäre), Jill E. Stein (Grüne) sowie Cornel West und Claudia de la Cruz (beide unabhängig) blieben jeweils weit unter einem Prozent der Stimmanteile.

Republikaner lagen im Yorktowner Wahlkreis auch bei den Kongresswahlen vorn: Im Rennen um einen Sitz im Senat landete Herausforderer Hung Cao (52,6 Prozent) vor dem demokratischen Amtsinhaber Tim Caine (47,4 Prozent). Trotzdem wird Caine eine dritte Dienstperiode als Senator bestreiten: Die Gesamtwertung im Bundesstaat Virginia hat der Demokrat mit 54 Prozent gegenüber 46 für Hung Cao gewonnen.

Sein Mandat im Repräsentantenhaus behält der Republikaner Robert J. Wittman, der sich im Yorktowner Wahlbezirk mit 58 Prozent der Stimmen klar gegen die Demokratin Leslie C. Mehta (41,9 Prozent) durchsetzte.

Deutlich fiel das Votum bei einer Volksbefragung aus, die in Virginia parallel zu der Wahl abgehalten wurde. Gefragt wurde, ob die Verfassung von Virginia dadurch ergänzt werden soll, dass die Steuerbefreiung für verwitwete Ehepartner von im Kriegseinsatz gefallenen Soldaten auch jenen Verwitweten gewährt wird, deren soldatische Ehepartner im allgemeinen Dienst gefallen sind. Befürwortet wurde die Verfassungsänderung in Yorktown und Umgebung mit 92,1 zu 7,9 Prozent der Stimmen. Die Initiative fand auch in ganz Virginia eine klare Mehrheit.