Eine wertvolle Schrift kehrt für einen Abend nach Zweibrücken zurück. Es geht um eine Frau, die vor über 450 Jahren hier lebte. In der HHG-Halle sogen rund 50 Zuhörer den Vortrag zu Anna von Jülich-Kleve-Berg auf. Er war die Eröffnung der Ausstellung in der Bibliotheca Bipontina.

Die Braut ist in ein silbernes Kleid gewandet. Es ist besetzt mit Rubinen und Diamanten. Auf dem Kopf trägt sie eine Krone. Anna von Jülich-Kleve-Berg muss es genossen haben, aus der mit schwarzem Samt ausgeschlagenen und mit goldenen Franzen verzierten Brautkutsche zu steigen und sich ihren Gästen zu zeigen. Durch ihre Ehe mit Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg, dem Sohn von Herzog Wolfgang von Pfalz-Zweibrücken, wurde Anna zur Pfalzgräfin. Ihre Hochzeitsschrift – die transkribiert und editiert wurde – gibt den Zuhörern einen Einblick in eine Zeit, die man sich nur schwer vorstellen kann. Anlass der Ausstellung „Anna von Jülich-Kleve-Berg in ihren Briefen: Die Welt einer Frau im 16. Jahrhundert“ ist das 450. Jubiläum ihrer Hochzeit.

Im Mittelpunkt steht die handschriftliche Beschreibung der Hochzeitsfeier von 1574. Sie ist im Besitz der Bibliotheca Bipontina, wird nun aber aus konservatorischen Gründen in Speyer aufbewahrt. Für einen Abend ist die Schrift nach Zweibrücken zurückgekehrt. „Der Einband ist vollkommen unscheinbar. Doch dahinter verbirgt sich ein glanzvolles Hochzeitsfest, das über mehrere Tage verlief und als Vorbild für andere Hochzeitsfeiern herangezogen wurde“, sagt Rebecca Anna, während sie den bräunlichen Einband auf einem Beamer zeigt. Die Leiterin der Bipontina hat eine ganz besondere Beziehung zur Hochzeitsschrift: Die „brachte mich erst zur Bipontina“, erzählt sie. Da dürfte es für sie eine besondere Ehre gewesen sein, das Dokument zu empfangen. „Morgen früh fahre ich sie wieder zurück.“ Was bleibt, ist die Ausstellung über eine Frau aus einer anderen Zeit.

Heiraten, um den Besitz zu vermehren

Es war eine Zeit, in der zwei Menschen nicht aus Liebe geheiratet hatten, sondern verheiratet wurden, „um den Besitz zweier Familien zu vermehren oder zusammenzuhalten“, erklärt Nine Miedema. Als Professorin für Deutsche Philologie des Mittelalters an der Saar-Uni in Saarbrücken half sie, die Ausstellung auf die Beine zu stellen. Sie gewährt Einblicke ins damalige Leben. So redete Anna ihren Vater in ihren Briefen mit „Euer fürstliche Gnaden“ an und unterschrieb mit „Eure demütige Tochter“.

So sieht ein Brief von Anna von von Jülich-Kleve-Berg aus. Um den Inhalt zu verstehen, haben Experten die Schrift transkribiert und editiert. Foto: Patrick Göbel

Stand nach der Eheschließung die Hochzeitsnacht an? Fehlanzeige. Das Brautpaar wurde von ein paar Hochzeitsgästen in ihre Gemächer begleitet – und mit der Bettdecke zugedeckt. Das war’s dann mit dem Sex. Dafür gab es danach Tage voller rauschender Feste, inklusive Ritterspiele und Feuerwerk.

40 Jahre war ein hohes Alter

Die Besucher lassen die Blicke über die vielen Kästen wandern. Denn nach dem Vortrag gehen alle hinüber zur Bipontina, in der die Ausstellung zu sehen ist. Man erhält Einblicke in die Hochzeit, in die Zeit, in die Medizin und vieles mehr. Die Bandbreite ist riesig, die Briefe, Schriften und die erklärenden Tafeln dazu sind gut ausgewählt.

Auch Skurriles erfährt man: So schickte Anna ihrem Vater oft Quitten, weil sie dachte, sie würden sein „Herz, Haupt und Magen“ stärken. Damals hat man gedacht, die Quitten würden auch Schlaganfällen vorbeugen. Übrigens: Die Leute, dachte man damals, würden mit hohem Alter für Schlaganfälle anfälliger. „Damals war ein hohes Alter über 40.“

Die Sache mit dem Dialekt

Auch wenn den Originalschriften die Erklärungen beiliegen, ist es fraglich, ob die Ausstellung ohne Vortrag dieselbe Wirkung hat. Denn während man durch die Ausstellung schlendert, hat man noch die Worte vom Vortrag im Ohr. So hat man einen besseren Zugang zu der fremden Welt.

Die Zuhörer haben Feuer gefangen, das merkt man, wenn sie die Ausstellung bewundern. Nach dem Vortrag stellen sie Fragen – und verstricken sich fast in eine Diskussion darüber, welcher Herkunft Annas Familie nun war. Grundlage war eine Zuhörerfrage zum Dialekt, der in den Briefen damals durchschimmerte. Es ist eine Geschichtsstunde, die Fahrt aufnimmt – und die drei Dinge zeigt: Dass die Briefe für unser heutiges Verständnis leserlich gemacht wurden, ist wissenswert, eindrucksvoll – und war bestimmt sehr viel Arbeit.

Info

„Anna von Jülich-Kleve-Berg in ihren Briefen: Die Welt einer Frau im 16. Jahrhundert“, Zweibrücken, Bibliotheca Bipontina, Bleicherstraße 3, bis 29. November, geöffnet nur dienstags 9-12 und 14-16 Uhr.