Damit man beim Besuch des Zweibrücker Stadtfests nicht Auto fahren muss, werden am Wochenende zahlreiche Sonderzüge und -busse für die bequeme An- und Abreise eingesetzt.

Von Freitag bis Sonntagabend wird in Zweibrücken Stadtfest gefeiert. Aus diesem Anlass bietet die Deutsche Bahn (DB) mehrere Sonderzüge auf den Schienenstrecken zwischen Pirmasens und Saarbrücken an. Der Zug 12933, der täglich um 20.32 Uhr am Pirmasenser Hauptbahnhof abfährt und um 21.13 in Zweibrücken eintrifft, verkehrt unverändert an allen Stadtfesttagen. Zusätzlich fahren am Freitag, Samstag und Sonntagfrüh Züge auch um 21.32 Uhr, 22.32, 23.32 und 0.32 Uhr in Pirmasens in Richtung Saarbrücken-Hauptbahnhof ab. In Zweibrücken halten diese Sonderzüge jeweils um 22.13, 23.13, 0.13 und 1.13 Uhr. In der Gegenrichtung starten am Saarbrücker Hauptbahnhof Züge samstags und sonntags um 21.07 Uhr (Ankunft Zweibrücken um 21.45 Uhr) sowie zusätzlich am Freitag, Samstag und Sonntagfrüh jeweils um 22.07, 23.07, 0.07 und 1.07 Uhr – mit Zwischenhalt in Zweibrücken um 22.44, 23.45, 0.44 und 1.44 Uhr.

Wie die Extrabusse fahren

Auch die Stadtbus Zweibrücken GmbH erweitert ihren Fahrplan. Linie 221 von Rimschweiler-Ende zum Zweibrücker Hauptbahnhof verkehrt am Freitag von 19.42 bis 1.42 Uhr stündlich sowie zusätzlich um 1.12 und 2.12 Uhr. In Gegenrichtung fahren die Sonderbusse am Hauptbahnhof freitags von 19.30 bis 1.30 Uhr stündlich sowie zusätzlich um 1 und 2 Uhr ab. Am Samstagabend fahren die 221er-Busse in Rimschweiler-Ende um 18.42, 19.42, 20.42 und 23.42 Uhr in Richtung Hauptbahnhof ab sowie ab 0.42 Uhr jeweils halbstündlich bis zum letzten Zug, der um 2.12 Uhr startet. Am Sonntag verkehren diese Busse um 17.42, 18.42 und 19.42 Uhr sowie um 22.42, 23.12 und 23.42 Uhr.

Ab dem Zweibrücker Hauptbahnhof geht’s am Samstag um 18.30, 19.30, 20.30 und 23.30 Uhr mit dem Bus nach Rimschweiler sowie von 0.30 bis 2 Uhr im Halbstundentakt. Am Sonntag fährt dieser Bus um 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr sowie um 22.30, 23 und 23.30 Uhr.

Buslinie 222 zwischen Hengstbach und Zweibrücken-Hauptbahnhof legt Sondertouren am Freitag um 20.12, 0.12, 1.12 und 2.12 Uhr ein, in Gegenrichtung um 20, 0.00, 1.00 und 2.00 Uhr. Am Samstag wird ab Hengstbach stündlich von 18.12 bis 20.12 sowie von 00.12 bis 2.12 Uhr gefahren; ab Hauptbahnhof stündlich von 18 bis 20 Uhr sowie von 0.00 bis 2.00 Uhr. Am Sonntag fährt der Bus in Hengstbach um 17.12, 18.12 und 19.12 Uhr ab sowie um 22.12 und 23.12 Uhr. Am Hauptbahnhof Zweibrücken startet der Hengstbacher Bus am Sonntag um 17, 18, 19, 22 und 23 Uhr.

Linie 223 (ab Wattweiler/Mölschbacher Straße über Bubenhausen) fährt am Freitag um 20.12 sowie um 00.12, 1.12 und 2.12 Uhr ab. In Gegenrichtung startet der Bus am Zweibrücker Hauptbahnhof um 20 Uhr, 0.00, 1.00 und 2.00 Uhr. Am Samstag geht’s in Wattweiler um 18.12, 19.12 und 20.12 Uhr los sowie um 00.12, 1.12 und 2.12 Uhr. Ab Hauptbahnhof jeweils zur vollen Stunde von 18 bis 20 Uhr sowie von 0.00 bis 2.00 Uhr. Sonntags fahren Sonderbusse in Wattweiler/Mölschbacher Straße um 19.42, 22.12 und 23.12 Uhr ab sowie am Zweibrücker Hauptbahnhof um 19.30, 22 und 23 Uhr.

Buslinie 224 (Oberauerbach/Wolf über Niederauerbach nach Zweibrücken) verkehrt am Freitag und Samstag jeweils stündlich von 18.15 bis 20.15 sowie von 00.15 bis 2.15 Uhr. In Gegenrichtung ab Hauptbahnhof jeweils zur vollen Stunde von 18 bis 20 Uhr sowie von 0.00 bis 2 Uhr. Am Sonntag fährt die Linie im Stundentakt von 17.15 bis 19.15 Uhr sowie um 22.15 und 23.15 Uhr ab und ab Zweibrücken-Hauptbahnhof stündlich von 17 bis 19 Uhr sowie um 22 und 23 Uhr.

Der erste Bus der Linie 225 (Fasanerieberg) fährt am Freitag um 19.42 Uhr, am Samstag um 19.38 Uhr in der Pasteurstraße los. Ansonsten rollen diese Busse an beiden Tagen jeweils um 20.38, 23.38, 00.08, 00.38 und 1.38 Uhr ab Pasteurstraße nach Zweibrücken. Dort am Hauptbahnhof geht’s an beiden Tagen um 20.30 (am Samstag zusätzlich 19.30 Uhr), 23.30 sowie von Mitternacht bis 1.30 jede halbe Stunde zurück zum Fasanerieberg. Am Sonntag fährt der Bus um 19.38, 22.08, 22.38 und 23.38 Uhr in der Pasteurstraße los und um 19.30, 22, 22.30 und 23.30 Uhr am Zweibrücker Hauptbahnhof.

Buslinie 226 (ab Mörsbach-Talstraße über Kreuzberg) richtet Sonderbusse am Freitag um 19.17 und Samstag um 18.47 Uhr sowie an beiden Tagen um 19.47 Uhr und stündlich von 23.47 bis 1.47 Uhr ein. Zurück ab Hauptbahnhof geht’s am Freitag um 19 Uhr und am Samstag um 18.30 Uhr sowie an beiden Tagen jeweils um 19.30, 23.30, 00.30 und 1.30 Uhr. Am Sonntag fahren die Busse ab Mörsbach um 17.47, 18.47, 22.47 und 23.47 Uhr los, ab Hauptbahnhof um 17.30, 18.30, 22.30 und 23.30 Uhr.

Buslinie 229 (ab Bubenhausen) fährt am Europaring am Freitag und Samstag um 20.39, 23.39, 00.39 und 1.39 Uhr ab, zusätzlich am Freitag um 19.47 und am Samstag um 19.39 Uhr. Am Sonntag wird um 19.39, 22.39 und 23.39 Uhr gefahren. In Gegenrichtung fährt der Bubenhauser Bus am Freitag und Samstag am Hauptbahnhof um 19.30, 20.30, 23.30, 00.30 und 1.30 Uhr ab sowie am Sonntag um 19.30, 22.30 und 23.30 Uhr.