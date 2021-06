Es begann damit, dass die Zweibrücker Künstlerin Hedda Wilms vor über zwei Jahren der Zweibrücker Museumsleiterin Charlotte Glück von der Künstlergruppe erzählte, deren Mitglied sie ist.

Von Andrea Dittgen

Wilms und fragte, ob die Gruppe im Stadtmuseum ausstellten könne. Glück sah sich einige Arbeiten an, war angetan und sagte zu. Wegen der Pandemie musste das Projekt jedoch auf Eis gelegt werden.

„Plötzlich war es so, dass die Gruppe Pirmasens eine Ausstellung zugesagt hatte - und uns. Da habe ich mich mit Charlotte Veit beraten und vorgeschlagen, dass wir beide Ausstellungen parallel legen: Eine Künstlergruppe stellt in den Nachbarstädten gleichzeitig aus, allerdings unter unterschiedlichem Thema“, erläutert Glück. Die beiden Charlottes überlegten: So kam das Thema „Über Brücken“ für Zweibrücken und „Über Bürkel“ (den Pirmasenser Maler) zustande. Alle zehn Künstler sind in beiden Städten mit mehreren Arbeiten vertreten: Malereien, Grafiken, Objekte und Projektionen.

Da in Zweibrücken die Museumsräume klein sind, gibt es wegen der Corona-Regeln keine Vernissage und im Prinzip keine Führungen, „höchstens für zwei Personen gleichzeitig“, so Glück. Die Alte Post hat große Räume. Deshalb gibt es eine Vernissage nur in Pirmasens, wo zurzeit auch noch eine Open-Air-Bühne steht- und in Zweibrücken nur Rundgänge mit allen zehn Künstlern zur Eröffnung am Freitag, 2. Juli.

Zweibrücker Brückenwerke

In Zweibrücken sind 69 Werke zu sehen. Uta Arnhardt zeigt Collagen, in denen sich Papiere überlagern und überbrücken. Wolfgang Becks Plastiken aus Holz, Harz und Eisen bieten lose Brücken, aber auch Verschmelzungen. Mark Blunck zeigt in seinen Holzskulpturen Figuren, die Brücken überwinden. Wolfgang Fritz’ Fotoserie entstand bei einem Spaziergang entlang des Schwarzbachs und seiner Brücken und zeigen Wellen und Strömungslinien. Gudrun klein projiziert 16 Meditationen zu Brücken. Stephan Müller zeigt Brückenpfeiler und reflektiert das Volkslied „Es führt über den Main eine Brücke aus Stein“. Peter Padubrin-Thomys Architekturmodelle spielen mit Brücken und anderen Objekten. Matthias Strugalla zeichnet nicht nur Brücken, sondern hat auch das Gestüt im Visier. Irmgard Weber entdeckte Spiegelungen und Schatten im Wasser. Hedda Wilms überrascht mit Scherenschnitten auf blau bedrucktem Karton.