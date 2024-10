Das Wetter – beeinflusst durch einen schwachen Tiefdruckeinfluss – weiß am Tag der Deutschen Einheit nicht so recht, was es will. Am Morgen des 3. Oktobers liegen die Temperaturen bei acht Grad. Tagsüber wechseln sich viele Wolken und etwas Sonne ab. Vor allem am Nachmittag sind bei einem mäßigen Nordostwind Regenschauer möglich. Die Temperatur liegt bei maximal 13 Grad. Ab Freitag nimmt ein Hochdruckgebiet, das trockene Luft im Gepäck hat, zunehmend Einfluss auf unser Wetter. Von Freitag bis einschließlich Sonntag können sich jeweils morgens einzelne Nebelfelder bilden. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, zeitweise wird es an allen drei Tagen freundlich mit goldenen Oktober-Momenten. In den oft nur leicht bewölkten Nächten wird es mit drei bis sechs Grad kühl, am Tag klettert das Thermometer auf 13 bis 15 Grad – die Jacke sollte also stets dabei sein. An allen Tagen weht ein leichter bis mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Zum Start in die neue Woche wird es mit Werten um 20 Grad vorübergehend wärmer. Bei leichtem Wind aus Südost bleibt es trocken.