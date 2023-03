Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leichtathletik: So hochkarätig wie das Meeting „Sky’s the Limit“ des Leichtathletikzentrums Zweibrücken am Samstag, 25. Juli, war wohl noch keines zuvor im Westpfalz-Stadion. Olympiasieger, Welt- und Europameister werden zu den Stabhochsprung- und Speerwurf-Konkurrenzen erwartet. Zuschauer sind zugelassen.

Als am Mittwochnachmittag der Vorstand des Leichtathletikzentrums, Alexander Vieweg, Alexander Gakstädter und Holger Passauer, zusammen mit den beiden sportlichen LAZ-Aushängeschildern