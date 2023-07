Die Triwo-Werksfeuerwehr am Flughafen wird auch „Wache 5“ der Zweibrücker Feuerwehr genannt. In deren Zentrale stellt sie nun für acht Wochen ein Spezialfahrzeug unter.

„Die Stadt Zweibrücken hat einen Kooperationsvertrag mit der Firma Triwo“, erinnerte Oberbürgermeister Marold Wosnitza dieser Tage den Hauptausschuss daran, dass jene „Wache 5“ im Namen der Zweibrücker Wehr zu Einsätzen ausrückt, wenn in der Region zwischen dem Flughafen und dem Industriegebiet am Funkturm Alarm ausgelöst wird. „Das bedeutet, dass die Triwo-Wehr auch bei einem Feuer am Outlet tätig würde“, so Wosnitza.

Demnächst kommt die Zusammenarbeit zwischen Stadt- und Flugplatzfeuerwehr in anderer Form zum Tragen. Denn acht Wochen lang kann die Zweibrücker Feuerwehr ihr großes Hubrettungsfahrzeug nicht nutzen: Das Spezialgerät mit seinem langen Ausleger-Arm muss sozusagen zum Tüv. Zur Überbrückung stellt die Triwo in diesem Zeitraum ein eigenes Fahrzeug leihweise in der Hauptwache in der Innenstadt ab – kostenfrei. „Das ist Teil der Kooperation“, erklärte der Oberbürgermeister, dass die Zweibrücker Wehr im Gegenzug die Wartung der persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Triwo-Kameraden übernehme. Wosnitza nannte die Zusammenarbeit mit Triwo einen Glücksfall: „Es ist sehr beruhigend, dass wir auf zehn Fahrzeuge dort oben auf dem Flughafen vertrauen können, die uns als Stadt nichts kosten.“

Zerlegt in Karlsruhe

Nach zehn Jahren ist jetzt für den Hubretter der Zweibrücker Wehr eine aufwendige Generalüberprüfung fällig. Für die Wartung wird der Fahrzeugaufbau komplett zerlegt; anschließend müssen sämtliche Hydraulikschläuche ausgetauscht und weitere sicherheitsrelevante Arbeiten erledigt werden. Gewartet wird bei der Herstellerfirma Rosenbauer im Werk Karlsruhe. Im Hauptausschuss wurde berichtet, dass die Generalüberprüfung des Hubretters für die Stadt Zweibrücken mit knapp 95.000 Euro zu Buche schlägt.