Das John-Deere-Werk Zweibrücken meldet das größte Verkaufsgeschäft seiner Firmengeschichte. 20 Feldhäcksler der neuesten Generation werden nach Bayern auf die Reise geschickt.

Die riesigen Feldhäcksler der Baureihen F8 und F9 von John Deere werden ausschließlich am Standort Zweibrücken produziert. Die Auslieferung von gleich 20 dieser rollenden Ungetüme auf einen Schlag an das bayerische Unternehmen Köhl Harvest markiert das historisch größte Häcksler-Verkaufsgeschäft nicht nur für den Werksstandort Zweibrücken mit seinen gut 1000 Mitarbeitern, sondern für John Deere überhaupt. Erworben wurden die Erntemaschinen vom Typ F9-500 von der Firma des landwirtschaftlichen Lohnunternehmers Nick Köhl. Köhl Harvest, ansässig in der Nähe von Neumarkt in der Oberpfalz, hat sich darauf spezialisiert, als Dienstleister im Auftrag von Bauernhöfen und Agrargenossenschaften auf deren Feldern die Mais- und Grasernte einzubringen.

Gleich geht der Goldene Schlüssel an seinen Besitzer. Foto: Gerhard Müller

„Diese Aufträge erledigen wir in ganz Deutschland – von unseren fünf Standorten in Bayern, zweimal Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern aus“, sagte Geschäftsführer Nick Köhl am Dienstag bei der Übergabe der Landmaschinen im Zweibrücker Werk von John Deere. „Auch vorher hatten wir in unserem Betrieb schon 20 Feldhäcksler; davon waren einige auch von anderen Herstellern. Aber jetzt haben wir die abgestoßen. Ab sofort besteht unser Fuhrpark einheitlich aus John-Deere-Häckslern.“

In die Werksgeschichte eingegangen

„Auch für uns ist so ein umfangreiches Verkaufsgeschäft etwas ganz Besonderes“, sagt der Zweibrücker Werksleiter Daniel Metz. „Seit November 2025 ist dieses neue Produkt bei uns in Serie, und nun schenkt man uns derart großes Vertrauen. Herr Köhl hat allen Grund, stolz nach Hause zu fahren – mit der Gewissheit, in die Geschichte des John-Deere-Werks Zweibrücken eingegangen zu sein.“

Klaus Vogelgesang kennt die Technik der Zweibrücker Feldhäcksler aus dem Effeff. Foto: Gerhard Müller

Allein schon ein einziges Exemplar dieser neuen Feldhäcksler-Modellreihe schlägt mit gut einer halben Million Euro zu Buche. Als Symbol der Anerkennung für den Geschäftsabschluss überreichte Daniel Metz am Dienstag dem bayerischen Großkunden den Goldenen Schlüssel von John Deere. Seine Wertschätzung für die Gäste aus Süddeutschland zeigte der Standort Zweibrücken auch mit der Einladung zu einer Werksbesichtigung sowie einem Abendessen im Restaurant „Zur Scheune“ in Kirkel-Limbach.

Geschäftsabschluss auf der Agritechnica

Dass die Wahl des bayerischen Landwirtschafts-Dienstleisters auf das neue Premiumprodukt aus der Südwestpfalz gefallen ist, hat nach Auskunft von Nick Köhl „ganz viel mit den Leuten hier“ zu tun. „Dass die Häcksler sehr gute Maschinen sind, hatten wir ja schon beim Vorgängermodell gesehen. Aber der gute Kontakt zum Hersteller und den beteiligten Händlern hat für uns am Ende den Ausschlag gegeben“, lässt Nick Köhl durchblicken. „Man kennt sich und vertraut sich. Als Kunde wirst du hier sofort mit deinem Namen angesprochen.“

Den Goldenen Schlüssel gibt’s auch im Kleinformat. Foto: Gerhard Müller

Zustande gekommen ist der Deal im vergangenen Herbst während der Fachmesse Agritechnica in Hannover. „Dort hat die Firma Köhl Harvest mit uns, vor allem aber auch mit unseren Vertriebspartnern verhandelt“, erläutert Klaus Vogelgesang, der im Zweibrücker Werk als Chefentwickler im Bereich Feldhäcksler tätig ist.

Premiumprodukt mit Massagesitz

Die bayerische Firma Köhl Harvest hat jeweils zehn Maschinen in spezieller Ausfertigung für die Gras- beziehungsweise für die Maisernte geordert. Wie Daniel Metz im Gespräch mit der RHEINPFALZ erläutert, verfügen die knapp sieben Meter langen und vier Meter hohen Feldhäcksler der Serie F9 über eine Computer- und Kamerasteuerung, die die Arbeit vor Ort auf die jeweils herrschenden Bedingungen abstimmt und den Ernteeinsatz optimiert. Automatisch passen sich die Schneidemaschinen während der Ernte an den Feuchtigkeitsgrad von Mais und Gras an. Der Fahrer loggt sein Smartphone in den Bordcomputer ein und profitiert im Führerhaus von serienmäßigen Annehmlichkeiten wie Massagesitz, Kühlschrank und Getränkehalter.