Am Mittwochmorgen haben die Beschäftigten der beiden Zweibrücker Tadano-Werke nach einmonatigem Streik die Arbeit wieder aufgenommen. Kurz vor 9 Uhr durchschritt man im Tross die Werkstore. „Um 9 ist Frühstückspause! Wir müssen jetzt los, damit wir rechtzeitig da sind“, scherzte Uwe Zabel, der als Verhandlungsführer der IG Metall eine prägende Figur beim Arbeitskampf war. „Alle zusammen!“, stimmte Zabel am Tor des Standorts Wallerscheid am Flughafen noch einmal den beim Streik oft gehörten Schlachtruf an, den die Mitarbeiter mit lautem „Hoi, hoi, hoi“ vervollständigten. Am Dienstag hatten sie bei einer Urabstimmung das Ende des Streiks beschlossen. Das mit der Geschäftsführung getroffene Abkommen sieht unter anderem die Trennung vom Werk Wallerscheid bis Ende Juni nächsten Jahres sowie die Sicherung des Standorts Dinglerstraße bis mindestens Ende 2028 vor.