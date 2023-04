Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Worte sich wie Gewehrgeschosse in die Gehirnwindungen bahnen, braucht man manchmal gar keine Bilder. Auf dem Vortrag der Hombuch am Sonntagnachmittag zeigen Madeleine Giese und Erhard Schmied, warum das so ist. Die Bildgewalt ihrer Geschichten, die sie für den SR-Radio-Tatort schreiben, packt einen. Aber warum ist es für die Autoren langweilig, bei der Radio-Produktion ihrer Geschichten dabei zu sein?

Die Stimme einer Frau erklingt im Siebenpfeifferhaus, in feinstem Saarländisch. „Hätte Sie ach ebbes gege Durchfall?“ Sie ist in einer Apotheke, die im Hörspiel „Gute Besserung“