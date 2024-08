Am Donnerstag steht der Herzogplatz ganz im Zeichen von „Sky’s the Limit“: Raphael Holzdeppe beendet dort wenige Wochen vor seinem 35. Geburtstag beim Stabhochsprung-Meeting des LAZ Zweibrücken, seines Heimvereins, seine Karriere.

An namhafter Konkurrenz für den Weltmeister von 2013 wird es nicht fehlen: Neben dem langjährigen Hallenweltrekordhalter Renaud Lavillenie (6,16 Meter) treten ausnahmslos Athleten an, die zwischen 5,65 und 5,80 Meter springen können. Mit der besonderen Atmosphäre auf dem Herzogplatz wollen die Veranstalter einen würdigen Rahmen für Holzdeppes letzten Auftritt ermöglichen. Aus diesem Grund wurde das Meeting nach zehn Jahren wieder aus dem Stadion in die Stadt verlegt. Die Veranstalter spekulieren auf zahlreiche Besucher aus dem benachbarten Saarland und Frankreich, da dort am Donnerstag Feiertag ist.

Dreimal bei Olympischen Spielen

Raphael Holzdeppe wurde in Kaiserslautern geboren und legte 2009 am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium das Abitur ab. Nach einem Fernstudium in internationalem Management war Holzdeppe Sportsoldat. Er nahm an drei Olympischen Spielen teil, gewann dabei 2012 in London die Bronzemedaille. Mitte Juni gab er bekannt, dass ein Knorpelschaden im Knie operativ behandelt werden muss.

Der Eintritt ist frei.

ZEITPLAN AM DONNERSTAG

10 Uhr: Nachwuchsfeld 1 mit 20 Athleten

12.30 Uhr: Nachwuchsfeld 2 mit 20 Athleten

16 Uhr: Frauen-Wettbewerb mit Lea Bachmann (Schweiz, persönliche Bestleistung 4,50 m), Holly Bradshaw (Großbritannien, PB 4,90 m), Anjuli Knäsche (Deutschland, PB 4,55 m), Imogen Ayris (Neuseeland, PB 4,57 m), Kitty Faye (Norwegen, PB 4,45 m), Berenice Petiti (Frankreich, PB 4,34 m), Friedelinde Petershofen (Deutschland, PB 4,55 m), Marie-Julie Bonnin (Frankreich, PB 4,70 m), Nikola Poschlova (Tschechien, PB 4,43 m), Yana Hladiichuk (Ukraine, PB 4,61 m).

18 Uhr: Männer-Wettbewerb mit Raphael Holzdeppe (Deutschland, PB 5,94 m), Renaud Lavillenie (Frankreich, PB 6,16 m), Dominik Alberto (Schweiz, PB 5,71 m), Gillian Ladwig (Deutschland, PB 5,72 m), Ioannis Rizos (Griechenland, PB 5,62 m), Juan Luis Bravo Recio (Spanien, PB 5,55 m), Tommy Holttinen (Finnland, PB 5,64 m), Juho Alasaari (Finnland, PB 5,71 m), Alioune Sene (Frankreich, PB 5,76 m), Robin Emig (Frankreich, PB 5,75 m), Mathieu Collet (Frankreich, PB 5,74 m).