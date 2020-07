Nach monatelanger Corona-Zwangspause eröffnen die Ski- und Wanderfreunde Einöd ihre Vereinshütte in Schwarzenacker wieder am Sonntag, 26. Juli, um 10 Uhr. An diesem Tag sollen ab 12 Uhr für alle Besucher Rostwürste und Schwenksteaks gegrillt werden. Weil die Pandemie-Vorschriften weiterhin sehr streng seien, werde der Verein seine beliebte Hütte vorerst nur mittwochs von 17 bis 22 Uhr sowie sonntags von 10 bis 20 Uhr aufmachen können. Bereits kommenden Samstag, 18. Juli, brechen die Ski- und Wanderfreunde Einöd um 16 Uhr an ihrer Hütte zu ihrer Juli-Wanderung in die Umgebung auf.