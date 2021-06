Vom 16. Juni an bewirten die Ski- und Wanderfreunde Einöd die Besucher ihrer Vereinshütte in Schwarzenbach wieder im Innen- und Außenbereich. Dies wurde nach langer Schließung auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzzahlen beschlossen. Jürgen Döring, Pressewart der Ski- und Wanderfreunde Einöd: „Wir öffnen unsere Hütte ab 16. Juni immer mittwochs von 16 bis 22 Uhr und jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 10 bis 20 Uhr. Erste Sonntagsöffnung ist am 20. Juni.“ Mittwochs werde der Hüttenbetrieb jeweils schon ab 16 Uhr aufgenommen, statt wie früher erst um 17 Uhr. Für den Saarpfalz-Kreis gab das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag, 6. Juni, den Inzidenzwert von 43,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an.