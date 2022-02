Für Sonntag, 6. März, kündigen die Ski- und Wanderfreunde Einöd die Wiedereröffnung ihrer Vereinshütte in Schwarzenacker an. An diesem Tag wird das beliebte Ausflugsziel seine coronabedingte Zwangspause beenden. Vom 6. März an wird die Ski- und Wanderhütte an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat von 10 bis 20 Uhr öffnen sowie an jedem Mittwoch von 16 bis 22 Uhr. Für Sonntag, 13. März, planen die Einöder Ski- und Wanderfreunde eine elf Kilometer weite Tour an der Kehrberghütte bei Sanddorf. Die Abfahrt ist für 9.30 Uhr an der Wanderhütte in Schwarzenacker geplant. Wer mitwandern möchte, muss sich bis 10. März bei den Wanderwarten Ursula Wilhelm (Telefon 06332 18762) beziehungsweise Herbert Müller (06332 9077644) anmelden. Gäste sind willkommen, es gelten die Coronaregeln