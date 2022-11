Kinder und Jugendliche können am Dienstag wieder Vorschläge machen, was sie sich für den kleinen Exe und den neuen Skatepark wünschen.

Die Stadt plant zurzeit die Neugestaltung der Freisportanlage „Kleiner Exe“ hinter dem Helmholtz-Gymnasium. Der Wasserspielplatz ist davon nicht betroffen, aber die Sport- und Spielfelder werden umgestaltet, und es entsteht ein neuer Skatepark. Der Stadt sei es dabei besonders wichtig, Kinder, Jugendliche, Vereine und die breite Öffentlichkeit zu beteiligen, zuzuhören und zu fragen, welche Ideen sie haben und was für sie auf dem neuen Sportgelände wiederum besonders wichtig ist, schreibt Sportdezernentin Christina Rauch. Im September gab es bereits ein Treffen mit den Planern. Die Ideen und Vorschläge flossen in einen neuen Entwurf, der am Dienstag um 17.30 Uhr in der Mehrzweckhalle des Helmholtz-Gymnasiums vorgestellt wird. Bei diesem Workshop kann man mit den Planern der Firma Landskate, dem UBZ und der Verwaltung über den Entwurf reden und noch mal Ideen und Vorschläge einbringen. Bereits eine Stunde zuvor, um 16.30 Uhr, geht es um die Gesamtplanung der Freisportanlage „Kleiner Exe“. Auch hier gilt: Wer kommt, kann noch mal Vorschläge machen.