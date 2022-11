Junge Leute sind fest in die Planungen eingebunden, wenn es den neuen Skatepark auf dem Kleinen Exe in Zweibrücken zu entwickeln gilt. Von den Vorstellungen, die derzeit für das Gelände kursieren, zeigen sich Jugendliche hellauf begeistert.

Die Burgerkette Five-Guys wird auf dem Gelände des Zweibrücker Fashion-Outlets im Frühjahr 2023 ihren knallroten Verkaufscontainer verlassen und in ein festes Restaurant-Gebäude umziehen. Dieses ist zurzeit in Bau.

Die Pläne zur Sanierung des Kreishauses am Pirmasenser Sommerwald sind ins Stocken geraten. Über die Anzahl der Arbeitsplätze, die in den Gebäuden unterzubringen sind, herrscht Uneinigkeit, eine neue Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist erforderlich.

Ehrenamtliche Wanderpaten behalten beim Spazierengehen im Wald ein Auge darauf, dass die Wanderwege in Schuss bleiben. Weitere Helfer für diese Tätigkeit im Grünen werden jetzt dringend gesucht.

Die Hühnerbraterei Kentucky Fried Chicken darf in der Nähe des Zweibrücker Kinos Cinema Europa ein Schnellrestaurant bauen. Der städtische Bauausschuss hat dem Projekt seinen Segen erteilt.

Die erste „Nacht der Talente“, mit der sich das Hornbacher Klosterhotel möglichem Gastro-Nachwuchs vorstellen und die Berufsfelder in der Hotellerie erläutern wollte, stieß noch auf geringe Resonanz. Nun wird die zweite Auflage im nächsten Jahr vorbereitet.

Es kann sein, dass es in Sachen Kindergartenneubau in Kleinbundenbach bald Neues zu berichten gibt. Der Bürgermeister hüllt sich derzeit in vielsagendes Schweigen.

Weil das 33 Meter hohe Riesenrad „Sky Wheel“ abgebaut wird, muss die Pirmasenser Schloßstraße am Donnerstag und Freitag, 10. und 11. November, teilweise gesperrt werden.

Inflation und Energiekrise stellen viele Bürger vor große Herausforderungen. Als „Hilfe zur Selbsthilfe“ startet die Pirmasenser Stadtverwaltung eine Informationskampagne in den Quartieren.

Der Ortsgemeinderat in Nothweiler hat beschlossen, dass von Mitternacht bis 4 Uhr die Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird.

Das Bürgerhaus Breitenstein in Geiselberg wird geschlossen. Eine ausgesuchte Nutzung für kleine Gruppen wird aber weiter möglich sein.