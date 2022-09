Die Stadt Zweibrücken möchte Kinder und Jugendliche in ihre Planungen zur Neugestaltung der Freisportanlage Kleiner Exe mit Skate-Park einbinden. „Wir möchten ihnen zuhören und sie fragen, welche Ideen sie haben und was für sie auf dem neuen Freisportgelände ,Kleiner Exe’ besonders wichtig ist“, sagt die Beigeordnete Christina Rauch. Sie ruft daher mit dem Schulverwaltungs- und Sportamt zur regen Beteiligung am Auftaktworkshop am Donnerstag, 22. September, ab 17.30 Uhr in der Mehrzweckhalle des Helmholtz-Gymnasiums auf. Der Workshop biete Gelegenheit, Ideen und Vorschläge einzubringen, ins Gespräch zu kommen und sich untereinander und mit den Fachplanern auszutauschen. Weitere Workshops sollen folgen.