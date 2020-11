Am Dienstag, 17. November, wollten Vertreter der Stadtverwaltung den Homburger Stadtrats-Sonderausschuss „Touristische Erschließung des Schlossbergs“ über aktuelle Entwicklungen zum Schlossberg informieren. Wie Rathaussprecher Jürgen Kruthoff mitteilt, sei es jedoch unmöglich gewesen, mit der Ausschusssitzung zu beginnen. „Grund hierfür war ein Mitglied der AfD-Fraktion, welches sich geweigert hatte, die erforderliche Maske während der Sitzung zu tragen.“ Im Homburger Stadtrat und seinen Ausschüssen herrscht Maskenpflicht. Bürgermeister Michael Forster (CDU): „Da Ausschüsse nach aktueller Rechtslage nur in Präsenzform zulässig sind, gab es hierzu keine Alternative. Klar ist aber auch, dass wir uns dann zum Schutze Aller an gewisse Spielregeln halten müssen. Dies hatten wir im Vorfeld vereinbart. Es ist nicht akzeptabel, dass eine Fraktion nun das Wohl und die Gesundheit der Ratsmitglieder, der Verwaltungsmitarbeiter und Mitmenschen in deren Umfeld durch solch ein Verhalten gefährdet.“ Forster nannte es ärgerlich, „dass ein einziges Ausschussmitglied hier lieber das Stattfinden einer Sitzung gefährdet, als im Zweifel einen Vertreter in den Ausschuss zu schicken, welcher bereit ist, sich an die besprochenen Regeln zu halten.“ Bereits in der jüngsten Homburger Stadtratssitzung am 5. November war es zum Disput von Ratsmitgliedern mit einem AfD-Vertreter ob dessen Umgangs mit der Mund-Nasen-Schutzmaske gekommen.