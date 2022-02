Die neuen Sirenen, die die Stadt für eine halbe Million Euro anschaffen möchte, sollen nicht vor bestimmten Katastrophen warnen, sondern die Leute darauf aufmerksam machen, dass etwas passiert ist.

Ob Zweibrücken die 22 Sirenen fürs gesamte Stadtgebiet und die Vororte kauft, das soll der Stadtrat am Donnerstag in einer Sondersitzung entscheiden. Vor zwei Wochen hatte er die Entscheidung noch vertagt, weil den Ratsmitgliedern zu viele Informationen fehlten. Die Stadt hatte damit gerechnet, dass sie die Hälfte des Geldes als Zuschuss bekommt. Doch nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal wollen so viele andere Gemeinden ihre Sirenen aufrüsten, dass nur noch 40.000 Euro für Zweibrücken übrig bleiben. Die Stadt möchte die Sirenen dennoch kaufen.

Wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwoch dem Hauptausschuss erklärte, sollen die Sirenen nicht mehr wie früher vor einem Luftangriff oder ABC-Alarm warnen, sondern der Bevölkerung allgemein signalisieren, dass etwas passiert ist oder das eine Gefahr im Anzug ist. Das können Großbrände sein, ein Unwetter, Hochwasser, eine Bombenentschärfung, Schadstoffaustritte oder andere akute Gefahren. Wer die Sirene hört, soll sich dann über Apps, das Internet, Radio, Fernsehen, die Presse oder Durchsagen informieren, was passiert ist und was zu tun ist.