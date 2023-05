Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt Zweibrücken hat sich im Laufe der Jahre verändert, viele Geschäfte oder Orte in der Stadt gibt es nicht mehr oder sehen längst anders aus. Edgar Steiger erinnert sich in unserer neuen Serie „Domols un heid“ an einige dieser Orte. Dazu haben wir unseren Fotografen gebeten, die Motive von damals noch mal zu fotografieren.

„Sinne-Eck“ – das war Zweibrücken. „Wo komme dann die Leid all her?“, werden manche spontan fragen, wenn sie den Publikumsverkehr an der vertrauten Straßenecke,