Der katholische Kirchenchor Maßweiler schloss sich mit Unterstützung der Felsensänger der bundesweiten Initiative „3. Oktober – Deutschland singt und klingt“ an.

Deren Vorsitzender Bernd Oettinghaus hatte angesichts des Kriegs in der Ukraine dazu aufgerufen, nicht ängstlich zu schweigen, sondern das Schweigen mit Musik zu füllen. Diesem Aufruf folgten viele Städte und Dörfer, am Tag der Deutschen Einheit um 19 Uhr. Besonders gelungen in Maßweiler: Das Singen fand vor dem von Kerzen der Hoffnung hell erleuchteten Rathaus statt. Weitere Kerzen leuchteten mit ihrem Friedenslicht draußen. Es gab Lieder, die die für dieses Konzert vereinten Sänger gemeinsam vortrugen. Dazu gehörten unter anderem das israelische Friedenslied „Hevenu Shalom Aleichem“ und „Freiheit“ von Westernhagen. Mit den Konzertbesuchern wurde aber auch gesungen. Darunter „Sag mir, wo die Blumen sind“, sowie das wunderbare „Von guten Mächten“ des von den Nazis hingerichteten Dietrich Bonhoeffer.