Das Motto des neuen Buches von Silke Neumayer ist einfach: Tot ist man erst, wenn man tot ist, und bis dahin gilt: Älterwerden hat auch seine guten Seiten. Das Buch trägt den Titel „Älterwerden macht mich echt knackiger“.

Frauen untereinander sprechen schon darüber: übers Älterwerden. Und so ist auch dieses Buch: wie Gespräche unter Freundinnen. Auch wenn Silke Neumayer mehr mit sich selbst spricht, kommt alles so leicht daher. Im Prinzip ist sie eine verhinderte Kabarettistin, denn ihre humorvolle Art lässt die Leserin – sie schreibt Bücher für Frauen, das ist eindeutig – schmunzeln und nachdenken - vor allem, wenn sie das erlebt hat, wovon Neumayer schreibt.

Dass eine Fünfzigjährige auf einer Dating-Plattform angeschrieben wird – von einem 90-Jährigen, der meint, 40 Jahre Altersunterschied wären doch ideal. Dass sie von einem Arzt zum anderen rennt, wenn es irgendwo zwickt und drückt. Dass sie erleben muss, wie die Stars, mit denen sie aufgewachsen ist, sterben: von David Bowie bis zu Jean Paul Belmondo. Dass sie so fragwürdige Komplimente hört wie „Sieht gut aus für ihr Alter“. Das bezieht sie alles auf „minimal ältere Frauen“. Wann genau das Minimal-Älter anfängt, schreibt sie nicht, da ist sie eher „altersflüssig“.

Erfahrungen in Zweibrücken gemacht

Erfahrungen mit dem Minimal-älter-Sein machte sie in Zweibrücken (der Name steht nicht da, aber es ist klar): Aus dem Fashion Outlet kam sie nicht mit neuen Kleidern zurück, sondern mit Töpfen, Duftkerzen, einem Bettbezug und einem Kaffeeservice. Das gehört ins Kapitel „Der Sex des Alters“. Zu viel zu verraten, würde das Lesevergnügen schmälern, zumal Silke Neumayer mit ihren erzählenden Sachbüchern immer so wunderbar den richtigen Ton trifft.

Silke Neumayer: „Älterwerden macht mich knackiger. Mal knackt es hier, mal knackt es da.“ Heyne Verlag München 2023, 224 Seiten, Taschenbuch, 14 Euro.