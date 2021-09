Platz vier belegt der Sportkreis Zweibrücken in der Statistik der Deutschen Sportabzeichen im Jahr 2020. 1061 Sportler haben die Anforderungen erfüllt.

Speyer thront mit 2598 auf dem Spitzenplatz. Im Verhältnis zu den Einwohnern rutscht Zweibrücken sogar auf Platz zwei, allerdings sind es gerade mal rund drei Prozent aller Zweibrücker, die sich für das Deutsche Sportabzeichen begeistern ließen.

Nur 72 Einzelabnahmen

„Wenn wir die Schulen nicht als Teilnehmer hätten, würde das Sportabzeichen hier unter ferner liefen laufen“, bedauerte der Kreisbeauftragte für das DSA, Peter Ehrmantraut. Neben den beiden Gymnasien Helmholtz (576 Abnahmen) und Hofenfels (333) tauchen in der Rangliste lediglich 72 Einzelteilnehmer auf. Familienabzeichen wurden keine abgelegt.

Das Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer hat den 24 Jahre dauernden Siegeszug des Helmholtz-Gymnasiums bei den Schulen ab 751 Schülern durchbrochen und es auf Rang zwei verwiesen. Die Sportlehrerinnen Brigitte Lang, Sabine Becker, Nicole Kasper-Schug, sowie der stellvertretende Schulleiter Alexander Müller gaben sich bei der Preisübergabe kämpferisch, den 25. Titel doch noch zu holen. Vom Sportbund gab es 175 Euro für die Platzierung im Schulwettbewerb und 150 Euro für den Vize-Landesmeistertitel. Das Hofenfels-Gymnasium landete mit seiner Leistung auf dem fünften Platz. Im Vereinswettbewerb belegte das LAZ Zweibrücken in der Gruppe der Vereine mit 401 bis 600 Mitgliedern mit 80 Abnahmen den ersten Platz. 200 Euro flossen in die Vereinskasse.

Ehrung für Cantrup

Rolf Cantrup, ehemaliger Lehrer des HHG, ist seit 50 Jahren offizieller Prüfer des Sportabzeichen in Zweibrücken und gilt hier als einer der Initiatoren dafür. Ehrmantraut überreichte dafür eine Urkunde des Deutschen Olympischen Sportbunds und eine Flasche Wein vom Sportbund Pfalz.