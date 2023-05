Mit 35 Schülern in sieben Staffeln trat das Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) am Sonntag beim 21. Mainzer Gutenberg-Marathon an, um im Schülerstaffellauf mitzumischen. Mit großem Erfolg: Die U62-Mixed-Staffel der Hofenfelser gewann ihre Klasse gegen 49 andere Mannschaften.

Beim Schülerstaffellauf bewältigen die Teilnehmer der Klassen 5 bis 13 in den verschiedenen Altersklassen (das Alter aller wird zusammengerechnet, mindestens zwei Mädchen müssen mitlaufen) die Halbmarathonstrecke von 21,09 Kilometern und wechseln sich an verschiedenen Punkten in Mainz dann ab. So kommt jeder Läufer auf eine Strecke zwischen 3,5 und 4,8 Kilometer. Laut Lehrerin Brigitte Weyand, die die Teams zusammen mit ihrer Kollegin Silke Weingart und Schulleiter Jörg Neurohr betreute, waren insgesamt rund 2200 Schüler beim Gutenberg-Marathon angemeldet, die etwa zehn Minuten nach dem 7000 Teilnehmer starken Hauptfeld starteten.

Das siegreiche U62-Team bestand aus Unterstufenschülern der fünften und sechsten Klasse. Luis Uzum, Ole Schlimmer, Sophie Hauß, Lara Hauß und Sebastian Kopp liefen nach 1:43 Stunde über die Ziellinie. In der Klasse zwischen 62 und 74 Jahren wurden die Hofenfelser Zweiter, und bei den „Über-75-Jährigen“ liefen sie noch einen weiteren dritten Platz nach Hause. „Damit waren wir die drittbeste aller teilnehmenden Schulen“, sagte Weyand am Ende zufrieden.