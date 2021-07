Die Siebenpfeiffer-Stiftung gehört ab sofort der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ an. Hintergrund ist die große Bedeutung Homburgs und Zweibrückens für das Hambacher Fest und die liberale Bewegung vor 1848 in Deutschland. In der Arbeitsgemeinschaft sind gut 100 Orte zusammengeschlossen, die für die deutsche Demokratiegeschichte wichtig sind. Darunter finden sich die Frankfurter Paulskirche, das Hambacher Schloss und das Brandenburger Tor. Organisiert wird die Arbeitsgemeinschaft vom Verein „Weimarer Republik“, gefördert wird sie von der Bundes-Kulturbeauftragten Monika Grütters. Eine Liste der „Orte der Demokratiegeschichte“ kann mit Biografien wichtiger Persönlichkeiten wie dem saarpfälzischen Demokratie-Vorkämpfer Siebenpfeiffer auf der Internet-Plattform demokratie-geschichte.de abgerufen werden. Homburg ist mit dem Freiheitsbrunnen am Rondell vertreten, Zweibrücken mit dem Stadtmuseum, in dem die Ausstellung „Schauplatz Freiheit – Demokratische Tradition im Westrich“ gezeigt wird.