Am Donnerstag, 8. Oktober, informierte das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises über weitere Neuinfektionen an Schulen und Kindertagesstätten. Demnach ist in Homburg am Saarpfalz-Gymnasium ein Kind der 5. Klasse betroffen. 40 Mitschüler und Lehrer müssen in Quarantäne. Am Berufsbildungszentrum (BBZ) wurde ein Zwölftklässler positiv getestet. Neun Mitschüler und vier Lehrer gehen in Quarantäne. An der Gemeinschaftsschule Rohrbach gilt nun Quarantäne für 75 Mitschüler und drei Lehrer eines Achtklässers. In St. Ingbert sind die Kindertagesstätten St. Pirmin (Quarantäne für 18 Kinder und zwölf Erzieherinnen), St. Josef (40 Kinder/fünf Erzieherinnen) sowie das BBZ (elf Schüler der 11. Klasse/eine Lehrkraft) und die Förderschule Lernen (Quarantäne für zehn Schüler/ sechs Erwachsene) betroffen.