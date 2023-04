Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Drogenprozess gegen die beiden 34 und 62 Jahre alten Homburger Angeklagten zeichnet sich vor der Großen Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken das Ende ab. Seit Mitte April sitzen die beiden Männer auf der Anklagebank. Sie sollen innerhalb von sechseinhalb Jahren in 130 Fällen in Homburg, Zweibrücken und Waldmohr sowie dem saarpfälzischen Raum durch unerlaubten Drogenhandel 1,85 Millionen Euro eingenommen haben.

Das Duo wurde bei seinem letzten Deal am 15. Oktober festgenommen. Der 62-Jährige holte gerade aus dem Depot im Kofferraum eines Opel in einer Tiefgarage in der Tiergartenstraße