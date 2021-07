80. Geburtstag feiert am Freitag in der Rimschweilerer Eckstraße die pensionierte Lehrerin Elke Jaenicke.

Geboren wurde sie in Dresden, doch seit 1971 wohnt sie in Zweibrücken. Von 1972 bis 2005 unterrichtete sie an der Hauptschule Nord hauptsächlich Sport, Biologie, Deutsch, Musik, Englisch und Kunst. Während des Studiums – Volksschulpädagogik in Göttingen – hat sie geheiratet und zwei Söhne und eine Tochter bekommen. Elke Jaenicke ist stolz auf ihre sechs Enkelkinder, die nun ihre Hauptbeschäftigung sind. Früher waren Biologie, der eigene Ziergarten und die Seidenmalerei ihre Hobbys. In der Schule war sie im Personalrat engagiert, und sie war oft und lange Vertrauenslehrerin.