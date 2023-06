Am 1. November soll Deanna M. Kovar bei John Deere zur Präsidentin des Landmaschinengeschäfts ernannt werden.

Mit Beginn des Geschäftsjahrs 2024 wird die 45-Jährige bei John Deere die Präsidentschaft für den Landmaschinenbereich sowie die Rasen- und Grundstückpflegesparten für die Regionen Afrika, Mittler Osten und Asien sowie Europa und die Staaten der ehemaligen Sowjetunion übernehmen. Zuletzt leitete die US-Amerikanerin im Konzern den Geschäftsbereich Präzisions-Landwirtschaft. Nun wird sich Kovar in ihre neue Aufgabe einarbeiten, die sie ab 1. November dann vollumfänglich inne hat. Die Expertin für Digitalisierung in der Landwirtschaft tritt die Nachfolge von Markwart von Pentz an. Dieser übernimmt zunächst eine beratende Funktion für John-Deere-Konzernchef John C. May, ehe er nächstes Jahr seinen Ruhestand antritt. Markwart von Pentz ist seit 2007 einer von zwei globalen Präsidenten des Landmaschinengeschäfts.

Deanna Kovar stammt von einem Milchviehbetrieb im US-Bundesstaat Wisconsin. Seit 2000 ist sie bei John Deere tätig.