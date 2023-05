Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geht sie? Oder geht sie nicht? Jeder Gottesdienst in der Martinshöher Kirche beginnt mit dieser spannenden Frage. Gemeint ist die Orgel. Sie stammt aus dem Jahr 1913 und macht, was sie will. Der Bund bewilligte jetzt 55 000 Euro für die Sanierung. Die ist aber doppelt so teuer.

Wie die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (SPD) mitteilt, hat der Haushaltsausschuss des Bundes das Denkmalschutz-Sonderprogramm X. Demnach wird die Sanierung der Orgel in der katholischen