Schwester Nikola, die über fünf Jahrzehnte das katholische Leben in Contwig geprägt hat, ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 83 Jahren.

Schwester Nikola Löckelt leitete den katholischen Kindergarten in Contwig, war Chorleiterin in Contwig und Stambach und spielte die Orgel in beiden Ortsteilen und in Oberauerbach.

Im Sommer 2004, als Schwester Nikola als Kindergartenleiterin in Ruhestand ging, erinnerte sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ an den Frühling 1960, als sie nach Contwig kam: „Eigentlich sollte ich nur vier Wochen zur Aushilfe bleiben.” Daraus wurden 44 Jahre, und für die gebürtige Zweibrückerin ging ein Traum in Erfüllung: „Schon immer wollte ich mit Kindern arbeiten, schon als ich fünf war”, erzählte sie. Auch die Musik spielte in ihrem Leben eine große Rolle. Sie spielte Orgel und Gitarre und leitete den gemischten Chor und den Frauenchor.

Schwester Nikola gehörte den Dominikanerinnen an, die über 100 Jahre im Schwesternhaus in Contwig lebten. Einst waren es zwölf Nonnen, später nur noch sie und Schwester Virgula Winkelblech. Im Oktober 2015 wurde die Schwesternstation geschlossen, und die beiden Nonnen zogen ins Mutterhaus nach Speyer.

Die katholische Gemeinde Contwig gedenkt der Verstorbenen in einem Gedächtnisgottesdienst am Freitag, 27. Januar, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius.