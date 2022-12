„Do gugg emol! Kannsche dich an die Name vun denne noch erinnere, saan die dir noch wass? Sie hann sich doch all fa die Schdadt ingesetzt!“ Der Freund hat „deheem gekruuschd“, wie das alte Männer immer wieder machen, und dabei ist ihm eine Ausgabe der „Zweibrücker Monatshefte“ vom ersten Jahrgang 1954 in die Hände gefallen. Es ging um die Namen von August Firmery, Max Strebel, Hermann Kamphues und Richard Marx – die Inhaber der Apotheken, die es damals in der Stadt gab: Sonnen-, Löwen-, Fortuna- und Adler-Apotheke.

Natürlich sind den Älteren noch die Namen vertraut, auch wenn nicht mehr jeder weiß, dass Kamphues nach dem Krieg zunächst „im friehere Bauamd“ seine Apotheke startete, gegenüber dem früheren Finanzamt. Die Fortuna-Apotheke war an der Ecke Fruchtmarkt-/Lützelstraße zu finden. Die Namen waren stadtbekannt, wie die der Geschäftsleute im Monatsheft. Die Firma Seibert offerierte „Eisenwaren“ in einer Anzeige. Dort hatte man als Kunde das gleiche Erlebnis wie es Oberbürgermeister Marold Wosnitza bei einem Treffen beschrieb: Man brauchte drei Schrauben, ging zu Seiberts, dann kam ein Mitarbeiter im Kittel an die Theke, stieg auf eine Leiter und holte von oben genau die drei Schrauben, die der Vater gewünscht hatte. Gerade in der Wiederaufbauphase waren die Läden von Brünisholz, Schick und Seibert wichtige Adresse für Leute die keine zwei linken Hände hatten.

Da half es, wenn die Buben sich an Weihnachten über einen Metall-Baukasten freuen konnten, wie ihn Friedrich Poch („Unne, newerm Schdrewel seiner Apothek!“) offerierte, wenn’s nicht für den Märklin-Eisenbahn reichte. Dass „Die bekannte Einkaufsstätte für Alle“ das Haus Sinn war, vergisst ein älterer Zweibrücker garantiert nicht: Sinne-Eck ist im Gedächtnis festgeschrieben, und das gilt auch „fa de Uhre-Peterschütz gejeniwwer“. Aber an anderer Stelle muss man passen: Möbel-Schneider? Man hat das Haus Hoffmann gekannt, das nun in der Ixheimer Straße abgerissen wurde, ein paar Schritte weiter gab’s den Blumenauer, das Haus Knauber in der Fruchtmarktstraße war ein Begriff und später der Möbel-Fuchs. „Un de Reif in Buwehause!“, würde Vater nun sagen. „War dess ned im Kaufelde Hermann sei Schwiechervadder?“ In der oberen Hauptstraße war das Geschäft Schneider – mit Teppichen, Gardinen und „Vorhäng“ das „Fachgeschäft für Innendekoration“.

Viele der Namen, die man heute liest, sind auch als Mitglied in den örtlichen Vereinen und Organisationen im Gedächtnis geblieben. Vor allem im Einzelhandelsverband zählten die Namen. man wusste um das Engagement von Max-Ludwig Franck und Hermann Wagner, um den Einsatz von Jakob Roth, Kurt Breiner und Dieter Ludwig. Den Leuten waren die Förderer der Sportvereine bekannt, vor allem galt dies für die VB am Hornbachstaden. „Der machd sei Geschäfd uffem Schbordplatz!“, hieß es über den einen oder andern. Dass der Nähmaschinen-Schneider und der Friseur Meister „un die Medzjer Grimme“ wichtig für den Verein waren, das wusste man natürlich auch. Umso mehr wird dann heute über die Vielzahl der Filialisten im Geschäftsleben geseufzt, meist mit dem Zusatz „Die Name vun domols fehle uns jo schunn.“