Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Habt ihr’s noch drauf?“, fragte Matthias Reuter in die Runde. Der Musikkabarettist eröffnete am Samstagabend die St. Ingberter Pfanne 2021. Ja, sie hatten es. Allerdings hatte Moderator Philipp Scharrenberg bei den 420 Zuschauern, die die Alte Schmelz füllten, zunächst einmal das Eis brechen müssen. Rasch fielen sie aber in den Vor-Corona-Klatschrhythmus, mit dem sie alle Künstler bedachten.

„Musik im öffentlichen Raum darf nicht zu lang sein“, steigt Matthias Reuter in seine erste Geschichte ein. Er erzählt von einer Bahnreise, bei der er auf zwei