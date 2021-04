Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken hat am Donnerstag im Sicherungsverfahren die Unterbringung eines 31-Jährigen in eine psychiatrische Klinik abgelehnt.

Damit folgte die Kammer den Anträgen von Staatsanwältin Claudia Feß und des Verteidigers Walter Höh. Der 31-Jährige leidet unter einer chronischen psychischen Krankheit – einer bipolaren-affektiven Störung. Den Ausschlag für die Entscheidung gab die zuletzt positive Entwicklung des Beschuldigten, der sich heute als „anderen Menschen“ bezeichnet, so die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas. Er sei los von den Drogen. Er lebe seit über drei Jahre wieder eingebunden in seiner Familie, er sei behandlungswillig und habe seine Krankheit akzeptiert und angenommen. Die Kammer sehe deshalb keinen Anlass, anzunehmen, dass von ihm „erhebliche rechtswidrige Taten zu erwarten sind“, ergänzte die Richterin.

31-Jähriger geständig

Der 31-Jährige hatte am ersten Prozesstag am Dienstag gestanden, in der Zeit vom Februar 2017 bis Februar 2018 die vorgeworfenen Straftaten begangen zu haben. Er hat in dieser Zeit in 28 Fällen vornehmlich in der Zweibrücker Innenstadt Stromverteilerkasten, Zigarettenautomaten und in einer Zweibrücker Kneipe den Tisch und die Tür mit Farbe beschriftet und besprüht. Aufgrund seiner Krankheit ist er schuldunfähig, kann für seine Taten also rechtlich nicht belangt werden, so die Einschätzung des Gerichts. Während einer „manischen Phase“ hat er zudem Familienmitglieder bedroht und den Vater tätlich angegriffen, dann aber von ihm abgelassen. Seine damalige Freundin hat er bedroht und im Bad festgehalten. Das bleibe eine Freiheitsberaubung, sagte Richterin Thomas. Zudem ist er wiederholt schwarzgefahren. All das seien Straftaten, die nach ihrer „Qualität nach im begrenzten Gewaltpotenzial liegen“ und der Schwere nach im unteren Bereich einzuordnen seien, so die Richterin.