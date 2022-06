Mit Unterstützung eines Diensthundes hat die Polizei am Freitagnachmittag, 10. Juni, nach eigenen Angaben einen Dieb im Fashion Outlet Center verfolgt und dingfest gemacht. Die Verantwortlichen im Calvin-Klein-Fabrikverkauf hätten die Polizei alarmiert, weil soeben jemand im Laden mehrere Kleidungsstücke gestohlen habe und geflüchtet sei. Der Dieb habe sogar eigens die Sicherungsetiketten von der Ware abgetrennt. Der Sicherheitsdienst verfolgte den Tatverdächtigen in ein Waldstück, in dem er sich versteckt habe. Am Ende hätten Polizisten mit einem Diensthund den 25-jährigen Flüchtigen aufgespürt und gestellt. Die genaue Schadenshöhe der entwendeten Waren sei noch unklar.