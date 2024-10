Fans von Modelleisenbahnen können sich am Sonntag, 3. November, bei der Modelleisenbahnbörse mit ihren Lieblingsstücken und Zubehör dafür eindecken. Die Messe für An- und Verkauf findet von 10 bis 16 Uhr in der Burghalle Kirkel-Neuhäusel statt. Organisator ist der Modelleisenbahnclub Zweibrücken. Rund 25 Händler haben sich angekündigt, informiert Vorstand Andreas Fiene. Ihm zufolge kommen die meisten aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland, aber auch einige aus Baden-Württemberg seien dabei. Außerdem wird eine Schau-Anlage ausgestellt. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro.