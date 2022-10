Als in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße am Samstagmorgen ein geparkter Suzuki Swift in Brand geriet, griffen die Flammen auf ein angrenzendes Haus über. Eine Shisha-Bar im Erdgeschoss wurde durch Brandrauch und Hitze fast völlig zerstört. Laut Polizei hatte der Wagen hinter dem Haus gestanden, als er gegen 5.30 Uhr aus ungeklärter Ursache in Vollbrand geriet. Die Flammen schlugen auf das Wohn- und Geschäftshaus mit der Shisha-Bar über. Die Feuerwehr löschte den Brand, ehe sich die Flammen noch weiter ausbreiteten konnten. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden soll mehr als 100.000 Euro betragen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.